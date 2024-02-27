Розробник Роні Бандіні зіткнувся з добре знайомою багатьом проблемою – його сусіди гучно слухали музику. Але замість розмови з ними він використав Raspberry Pi та штучний інтелект. Про це пише Tom’s Hardware.

За словами Роні, його сусіди щоранку о 9 годині вмикали музику у жанрі реггетон на Bluetooth колонці, і в нього було два варіанти – поговорити з ними або створити пристрій на основі ШІ, який зможе розв’язати цю проблему.

Роні на основі комп’ютера Raspberry Pi та зі застосуванням штучного інтелекту створив експериментальний проєкт Reggaeton Be Gone. Він визначав, коли грав реггетон, та створював перешкоди, які спотворювали звук для безпровідних колонок поблизу.

Для цього він використав Pi 3 B+, під’єднаний до OLED-дисплея DFRobot. Музику він відстежував за допомогою USB-мікрофона. Для визначення музики Роні використовував систему штучного інтелекту Edge Impulse.

Роні поділився повними подробицями проєкту на сайті Hackster, де розповів про все залізо та софт, яке використовував для цього пристрою. Він також попередив, що перш ніж пробувати таке вдома, варто перевірити, чи не забороняє подібну активність закон.