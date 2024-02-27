Pentiment – колишній ексклюзив Xbox від Obsidian Software – закручена детективна історія у візуальному стилі середньовічних гравюр. Гра стала доступною на платформах-конкурентах, та гравці помітили, що на консолі від Sony вона працює краще, повідомляє Eurogamer.

На PS5 Pentiment працює у стабільних 120 fps, у той час, як на Xbox, рідній платформі, для якої гра і розроблялася, — вона працює лише в 60 fps.

На це відреагував директор студії-розробника Pentiment Джош Сойєр. Він запевнив гравців, що це – технічна помилка та 120 fps з’являться у версії гри для Xbox у наступному патчі.

Pentiment – не єдина гра для Xbox, яка переходить з платформи Microsoft на PlayStation. Grounded – також від Obsidian – вийде на Playstation 4/5 та Nintendo Switch 16 квітня.

Крім того, Hi-Fi Rush і Sea of Thieves теж вийдуть на PS5 пізніше цього року. Hi-Fi Rush очікується 19 березня, Sea of Thieves – 30 квітня.