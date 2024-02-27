Дебют MG 3 анонсували, як мінімум, останній місяць – і ось готовий автомобіль. Наче, все зрозуміло: компактний 4,11-метровий хетчбек, звичайний 5-місний салон, багажник на 293 літри об’єму. Це типовий представник В-класу.

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Увагу привертає лише дуже широка решітка радіатор та непропорційно маленькі колеса. Але в іншому хетчбек MG 3 – звичайний автомобіль, який має продаватися десятками й сотнями тисяч.

Та й салон MG 3 відповідний: традиційний дизайн передньої панелі, кольоровий 7-дюймовий екран панелі приладів, сенсорний 10-дюймовий дисплей по центру. Відзначити можна лише круглий селектор трансмісії та привабливе прострочування на сидіннях. Плюс системи безпеки ADAS та коловий огляд на 360 градусів. Непогано, але це просто рівень сучасного автомобіля 2020-х років.

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Виявляється, що непросто: хетчбек MG 3 отримав нову систему Hybrid+, де поєднано 1,5-літровий бензиновий двигун (75 кВт або 102 к.с.) та електромотор (100 кВт або 136 к.с.), а також акумулятор ємністю 1,83 кВт⋅год. та 3-ступеневу коробку передач.

Передбачено, що зазвичай бензиновий двигун буде використовуватися лише для приводу генератора та вироблення електроенергії, яка потім прямує в проміжний акумулятор або одразу до електродвигуна. Проте також передбачено і варіант роботи двох моторів разом для приводу передніх – в такому випадку сумарна потужність сягає 143 кВт або 195 «коней».

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Здається, чимало! Але заявлена динаміка не дуже вражає: прискорення 0-100 км/год. за 8 секунд. Та й максимальна швидкість у 170 км/год. теж не шокує. Можливо, рівень споживання пального рекордно низький? Заявлено 4,4 літра на 100 км – непогано, але це лише на рівні дизельного автомобіля схожого класу.

Тому логічно постає питання до MG 3: ну й навіщо були такі складнощі?