Сервіс хмарного геймінгу GeForce NOW від NVIDIA із 28 лютого показуватиме користувачам безплатного рівня двохвилинні рекламні блоки. Про це повідомила The Verge.

Наразі безплатний рівень часто передбачає очікування в черзі перед встановленням 60-хвилинної ігрової сесії. Але відтепер під час цього очікування користувачам показуватиметься реклама.

«Лише 2 хвилини, – запевняє прессекретарка NVIDIA Стефані Нго (Stephanie Ngo). – Реклама має допомогти оплатити безплатний рівень послуг та ми очікуємо, що ця зміна з часом зменшить середній час очікування для безплатних користувачів».

Пакет без реклами Priority коштує €10,99 на місяць. Пріоритетний план не передбачає очікування перед початком ігрової сесії, пропонує 6-годинну ігрову сесію у 1080p/60fps із доступним RTX.

Також є пакет Ultimate, що коштує €21,99 на місяць та пропонує 8-годинну ігрову сесію в 4K/120fps на GeForce RTX 4080. Наразі Ultimate неможливо придбати через відсутність місць на серверах.