Електронний кабінет призовника, який має з’явитися на базі реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», готовий на 40-50%. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю Forbes.

Як відомо, 16 січня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 10062, який передбачає створення кабінету військовозобов’язаного. Документ підтримали 249 народних обранців. Зараз він перебуває на підписі у Президента України Володимира Зеленського.

«Після підписання законопроєкту нам достатньо буде близько двох місяців, щоб фінально його розгорнути», – розповіла Катерина Черногоренко.

За її словами, у кабінеті буде також доступний сертифікат захисника. Йдеться про робочу назву для витягу з реєстру «Оберіг» про військовозобов’язаного.

«Він буде вивантажуватися в його кабінеті й виглядатиме як електронний документ із QR-кодом, схожий на COVID-сертифікат», – пояснила заступниця міністра.

Раніше Катерина Черногоренко заявляла, що Міністерство оборони України запустить електронний кабінет військовозобов’язаного в II кварталі 2024 року.