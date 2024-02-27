До довжелезного списку всього, на чому ви можете пограти в DOOM, можна додавати ще одну позицію. Тепер це розумна газонокосарка від Husqvarna, пише Kotaku.

Компанія оголосила про партнерство з Bethesda Softworks, у межах якого легендарний шутер 1993 року портують на деякі моделі роботів-газонокосарок Husqvarna.

У гру можна буде пограти у квітні на всіх моделях роботизованих газонокосарок Nera. Вам також не потрібно платити за гру, лише за газонокосарку, яка і без того коштує понад $2,000. Просто завантажте гру та грайте на екрані газонокосарки. Щоб керувати камерою, ви повертаєте ручку, а щоб стріляти – натискаєте на неї. Щоб рухатися вперед, утримуйте кнопку start.

Але для ентузіастів є погана новина – гра неповна. Присутній пропонує лише перший рівень. Ви не зможете пограти в решту улюбленого шутера у себе в подвір’ї на крихітному LCD екрані. Вибачте.

Крім того, це – не назавжди, 9 вересня DOOM із усіма його демонами та зброєю «залишить» газонокосарки Husqvarna.