Дослідники у США запропонували новий метод, який допоможе полегшувати біль. Його розробили спеціалісти з медичної школи Політехнічного інституту і університету штату Вірджинія, який також називають Вірджинським Теком, пише Science Alert.

Йдеться про неінвазивний метод, у межах якого науковці пропонують спрямовувати щільні пучки ультразвукових хвиль на конкретну ділянку в головному мозку, яка зокрема відповідає за відчуття болю.

Хоча йдеться поки про ранні стадії досліджень, команда сподівається, що підхід можна буде розвивати як спосіб «маніпулювання» мозком і заспокоєння людського тіла, особливо для тих, хто відчуває хронічний біль.

У дослідженні взяли участь 23 добровольці, які мали легкі больові відчуття. Виявилося, цілеспрямований вплив ультразвуку на ділянку мозку справді пригнічує відчуття болю. І хоча біль не зникав повністю, полегшення було досить значним.

Також науковці з’ясували, що такий метод має здатність підвищувати варіабельність серцевого ритму. Майбутні дослідження можуть бути спрямовані на вивчення того, як серце і мозок взаємодіють один із одним, коли людина відчуває біль.