Для компанії Renault модель Renault 5 була легендарною: «п’ятірка» вироблялась в період 1972-1985 рр. й за цей час компактний хетчбек Renault 5 став по-справжньому «народним» для французів та багатьох європейців з сусідніх країн.

Тому не дивно, що компанія Renault прагнула відродити модель, але вже відповідно до реалій часу – у вигляді електромобіля. На що вперше натякнув концепт-кар Renault 5 кілька років тому. Й ось зустрічаємо серійну модель!

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Дизайнери не підкачали: серійний хетчбек Renault 5 E-Tech дуже схожий на концепт-кар та історичну модель Renault 5 1970-х років. Майже прямокутна оптика нагадує очі людини, нижче встановлені протитуманні фари – як натяк на Renault 5 Turbo; плюс численні позначення з цифрою «5».

До речі, навіть на даху: адже новий електромобіль Renault 5 E-Tech – це про незабутній дизайн та оригінальний стиль. Що підтверджують яскраві кольори кузова та різноманітні 18-дюймові колісні диски.

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Салон електромобіля Renault 5 E-Tech теж відповідний. В основі передньої панелі – горизонтальний блок з двох поєднаних 10-дюймових дисплеїв. На центральній консолі розміщено хитро-вигадані кишеньки.

А сидіння мають характерне прострочування «у стилі 80-х років» та цікаву сіру Н-подібну вставку на спинці. Й, звісно, знову цифра «5».

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Новий електромобіль Renault 5 E-Tech побудований на платформі AmpR Small, що підтверджується розмірами: лише 3,92-метрова довжина та 2,54-метрова колісна база. Проте навіть в цих розмірах вдалось знайти місце під повноцінний салон та 326-літровий багажник.

А також – під акумулятор ємністю 52 кВт⋅год. (до 400 км WLTP), що працює у парі з електромотором потужністю 110 кВт або 150 «коней». Однак це особливість максимальних версій електромобіля Renault 5 E-Tech. Тому, що базові «п’ятірки» отримають техніку простіше: акумулятор на 40 кВт⋅год. (до 300 км WLTP) та електромотор на 90 кВт або 120 «коней».

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Точна вартість новинки Renault 5 E-Tech буде названа ближче до старту продаж. Але наразі очікується, що початкова вартість електромобіля буде складати від 25 тисяч євро.