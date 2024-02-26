Корисні ідіоти та агенти ФСБ в США продовжують розхитувати найбільшу демократію світу, тож на тему можливої нової Громадянської війни в США звернули увагу і кінематографісти. Фільм Алекса Ґарленда «Повстання Штатів» / Civil War присвячений саме цій тематиці.

США, недалеке майбутнє. Після політичної кризи, коли уряд перетворюється на антиутопічну диктатуру, а партійно-екстремістські загони вчиняють політичне насильство, 19 штатів проголошують незалежність. Уряд вирішує придушити повстання і президент США віддає наказ залучити сухопутні сили та авіацію проти бунтівників. Тим часом військові сили Техасу, Каліфорнії та Флоридського альянсу рухатися у напрямку Вашингтона, щоб захопити місто до Дня незалежності.

Режисер та сценарист фільму «Повстання Штатів» / Civil War Алекс Ґарленд знається як на написанні текстів, так і на створенні фільмів, які привертають увагу. Він автор романів «Пляж», «Тесеракт» та «Кома», сценаріїв фільмів 28 Days Later, Sunshine, Dredd, Ex Machina, Annihilation та Men. У трьох останніх стрічках він же виступає і як режисер.

Головну роль у Civil War зіграла актриса Кірстен Данст. Її персонаж – репортерка, яка стає свідком воєнних злочинів, які скоюють як урядові війська, так і повстанці.

Прем’єра «Повстання Штатів» / Civil War у США запланована на 12 квітня 2024 року.