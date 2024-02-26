Оновлення для Windows 11 24H2, яке вийде у другій половині цього року, дасть можливість встановлювати оновлення системи без її перезавантаження, але ціною продуктивності, повідомляє Techradar.

В основному ця технологія буде використовуватися для щомісячних оновлень безпеки. А для великих, зокрема таких, що включають виправлення помилок і додавання нових функцій, однаково доведеться перезавантажувати комп’ютер.

Фонове оновлення системи стане можливим завдяки такій технології, як кумулятивні оновлення. Це – технологія оновлення операційної системи за допомогою Virtualization Based Security (VBS), що передбачає оновлення в пам’яті запущеного процесу без необхідності його перезапуску. Це, звісно, створює додаткове навантаження для системи, але дає можливість планувати безперебійну роботу пристрою в довгих проміжках часу.

Microsoft вже деякий час використовує подібний протокол для надсилання оновлень на сервери Xbox і Windows, тепер він буде реалізований і для Windows 11.

Спочатку ця функція буде доступна на комп’ютерах із Windows 11 на базі X86, а у 2025 році її, ймовірно, запустять і на комп’ютерах на базі ARM.