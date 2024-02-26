Компанія NVIDIA розширила лінійку графічних адаптерів для портативних робочих станцій, додавши до серії ADA Generation моделі початкового рівня – RTX 500 та RTX 1000. ШІ швидко впроваджується для підвищення ефективності робочих процесів у професійному дизайні та створенні контенту, а також у повсякденних додатках, тому наявність локального потужного ШІ-прискорювача дедалі стає більш бажаною опцією.

Наступне покоління мобільних робочих станцій з графічними процесорами покоління включатиме як блок нейронної обробки (NPU), що інтегрований у центральний процесор, так і графічний процесор NVIDIA RTX, який включає тензорні ядра для обробки ШІ. NPU допомагає розвантажити легкі завдання ШІ, в той час, як GPU забезпечує додатково до 682 TOPS продуктивності ШІ для більш вимогливих повсякденних робочих процесів ШІ.

Для RTX 500 та RTX 1000 ці показники скромніші – 154 та 193 TOPS, відповідно, але це вагомі показники. Вищий рівень прискорення ШІ, що забезпечується графічним процесором, корисний для вирішення широкого спектру завдань на основі ШІ, таких як відеоконференції з високоякісними ефектами, потокове відео з масштабуванням або швидша робота з генеративним ШІ та додатками для створення контенту.

NVIDIA заявляє, що новий графічний процесор RTX 500 забезпечує до 14 разів більшу продуктивність ШІ для таких моделей, як Stable Diffusion, до 3 разів швидше редагування фотографій з ШІ і до 10 разів більшу графічну продуктивність для 3D-рендерингу в порівнянні з конфігурацією на базі одного процесора.

Для NVIDIA RTX 1000 використовується графічний процесор AD107 у конфігурації з 2560 обчислювачами. Адаптер оснащується 6 ГБ пам’яті, що під’єднана до GPU за допомогою 96-бітової шини. Енергетичний пакет Total Graphics Power (TGP) складає 35-115 Вт з можливістю додаткового збільшення на 15 Вт (Dynamic Boost).

Молодша модель серії – NVIDIA RTX 500 – також заснована на чипі AD107 з активними 2048 CUDA-ядрами. Адаптер використовує 4 ГБ пам’яті та 64-бітову шину. TGP може налаштовуватись виробником ноутбуків у межах 35–60 Вт.

Нові графічні процесори NVIDIA RTX 500 і 1000 покоління Ada для ноутбуків з’являться цієї весни в мобільних робочих станціях від глобальних партнерів-виробників, включаючи Dell Technologies, HP, Lenovo і MSI.