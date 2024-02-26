Компанія NVIDIA розширила лінійку графічних адаптерів для портативних робочих станцій, додавши до серії ADA Generation моделі початкового рівня – RTX 500 та RTX 1000. ШІ швидко впроваджується для підвищення ефективності робочих процесів у професійному дизайні та створенні контенту, а також у повсякденних додатках, тому наявність локального потужного ШІ-прискорювача дедалі стає більш бажаною опцією.

Наступне покоління мобільних робочих станцій з графічними процесорами покоління включатиме як блок нейронної обробки (NPU), що інтегрований у центральний процесор, так і графічний процесор NVIDIA RTX, який включає тензорні ядра для обробки ШІ. NPU допомагає розвантажити легкі завдання ШІ, в той час, як GPU забезпечує додатково до 682 TOPS продуктивності ШІ для більш вимогливих повсякденних робочих процесів ШІ.

RTX 500 AI performance

Для  RTX 500 та RTX 1000 ці показники скромніші – 154 та 193 TOPS, відповідно, але це вагомі показники. Вищий рівень прискорення ШІ, що забезпечується графічним процесором, корисний для вирішення широкого спектру завдань на основі ШІ, таких як відеоконференції з високоякісними ефектами, потокове відео з масштабуванням або швидша робота з генеративним ШІ та додатками для створення контенту.

NVIDIA заявляє, що новий графічний процесор RTX 500 забезпечує до 14 разів більшу продуктивність ШІ для таких моделей, як Stable Diffusion, до 3 разів швидше редагування фотографій з ШІ і до 10 разів більшу графічну продуктивність для 3D-рендерингу в порівнянні з конфігурацією на базі одного процесора.

RTX 500/1000 specs
Джерело: VideoCardz

Для NVIDIA RTX 1000 використовується графічний процесор AD107 у конфігурації з 2560 обчислювачами. Адаптер оснащується 6 ГБ пам’яті, що під’єднана до GPU за допомогою 96-бітової шини. Енергетичний пакет Total Graphics Power (TGP) складає 35-115 Вт з можливістю додаткового збільшення на 15 Вт (Dynamic Boost).

Молодша модель серії – NVIDIA RTX 500 – також заснована на чипі AD107 з активними 2048 CUDA-ядрами. Адаптер використовує 4 ГБ пам’яті та 64-бітову шину. TGP може налаштовуватись виробником ноутбуків у межах 35–60 Вт.

Нові графічні процесори NVIDIA RTX 500 і 1000 покоління Ada для ноутбуків з’являться цієї весни в мобільних робочих станціях від глобальних партнерів-виробників, включаючи Dell Technologies, HP, Lenovo і MSI.