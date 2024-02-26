Здається, жоден з багатокористувацьких релізів останніх років не оминули проблеми з онлайн. Не стала виключенням і action/RPG Last Epoch, яку називають альтернативою Diablo, що створили справжні фанати жанру.

З самого релізу Last Epoch 1.0, який відбувся 21 лютого 2024 р., гра потерпає від проблем з серверами. Last Epoch майже неграбельна в онлайн-режимі, у якому перехід між локаціями може тривати 2-5 хвилин, або взагалі не відбутися. Ба більше, часом не завантажується навіть Offline-режим, а працює лише так званий Full Offline, який треба завантажувати окремо. Відповідно ніяка косметика в будь-якому офлайн-режимі не відображається.

Не дивно, що оцінки гри в Steam сталі стрімко падати. За декілька днів позитивні 87/100 змінилися змішаними 69/100, а якщо взяти рецензії за останні 30 днів, а це понад 50% відгуків, ситуація виглядає ще гірше – 59/100. Гравці масово вимагають повернення коштів.

Захисники розробників зі студії Eleventh Hour Games кажуть, що вони були не готові до такого напливу користувачів, бо онлайн Last Epoch складає у середньому 150 тис. гравців, у піку гра зібрала на вихідних 264 тис. гравців. Але… як зауважують гравці, проблеми з серверами виникли ще у Дочасному доступі у березні 2023 р. і за рік так і не були вирішені.