Avenir Telecom на MWC представила новий смартфон Hard Case P28K, основною «силою» якого є акумулятор на 28000 мА•год. Про це пише The Verge.

Цей пристрій, завтовшки у 27,8 міліметра, важить 570 грамів та має захист від води та пилу стандарту IP69. За словами компанії, заряду акумулятора вистачить на тиждень регулярного користування.

P28K підтримує швидку зарядку потужністю до 33 Вт. Компанія стверджує, що якщо використовувати зарядний пристрій на 36 Вт, який йде в комплекті, смартфон можна повністю зарядити за півтори години.

Серед іншого смартфон має 6,78-дюймовий LCD дисплей, 8 ГБ оперативної пам’яті та сховище на 256 ГБ, три камери, Android 14 та процесор MediaTek MT6789.

Hard Case P28K вийде під брендом Energizer та буде доступним для покупки у більшості країн світу в жовтні 2024 року за ціною €249,99.