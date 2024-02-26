Google нарешті надає власникам смартгодинників на базі Wear OS довгоочікувану функцію – Google Wallet Pass. Серед багатьох своїх оголошень на MWC компанія Google повідомила, що офіційно переносить на Wear OS квитки, проїзні, подарункові карти чи карти лояльності, які можуть зберігатися у Google Wallet. Це те, в чому Wear OS довго відставав від Apple Watch.

Всі додані до Google Wallet документи з оновленням з’являться у вигляді QR-коду або штрих-коду на годиннику з Wear OS, і ви можете приховати ті, які вам не потрібні.

Google також додає можливість подивитися маршрути громадського транспорту через годинник. Користувачі зможуть переглядати час відправлення, а також отримувати покрокові інструкції або ж повний маршрут до місця призначення.