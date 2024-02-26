Ще до початку конференції MWC Google анонсував появу чат-бота Gemini в додатку Messeges та інтеграцію ШІ в Android Auto.

Тепер користувачам не обов’язково встановлювати окремий додаток Gemini на свій пристрій, щоб користуватися ним. Із чат-ботом можна буде взаємодіяти через додаток Messeges від Google. Gemini в Messages виконуватиме базові завдання, такі як написання повідомлень і допомога в плануванні подій.

Функція все ще перебуває в стадії бета-тестування, вона має стати доступною вже цього тижня та лише англійською мовою.

Щодо Android Auto, то Google заявив, що додавання штучного інтелекту сприятиме мінімізації відволікання водія від дороги. Додаток тепер зможе прочитати та підсумувати зміст довгого повідомлення або ж навіть групового чату.

Також Android Auto зможе пропонувати варіанти відповіді на повідомлення залежно від контексту розмови, наприклад, за натисканням однієї кнопки додаток зможе відправити повідомлення з очікуваним часом прибуття за адресою.

Дане оновлення представили в короткому відеоролику.