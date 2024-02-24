Режисерка серіалу «Справжній детектив: Нічна країна» / True Detective: Night Country Ісса Лопес розповіла, що HBO дало «зелене світло» 5 сезону. Про це пише Deadline.

Такому рішенню посприяв успіх 4 сезону. «Нічна країна» повернув життя серії та став найпопулярнішим сезоном із 12,7 млн глядачів на різних платформах.

Поки що подробиць про 5 сезон доволі мало. Невідомо, чи буде це продовженням історії 4 сезону, чи все ж розповіддю цілком нової історії.

Ісса Лопес повернеться у крісло режисерки. Крім роботи над 5 сезоном вона також підписала нову багаторічну угоду, в межах якої режисерка створюватиме новий контент для HBO та Max.