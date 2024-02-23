Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

Йдеться про проєкт закону № 10265 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу». Його було зареєстровано в листопаді минулого року.

«Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою, а європейські мандрівники – в Україні. Україна виконала одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій. Стаємо на крок ближчі до цифрового безвізу з ЄС», – пояснив Михайло Федоров.

Минулої весни Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що Рада ЄС та Єврокомісія підтримують приєднання України до вільного роумінгу з Євросоюзом на постійній основі.

У липні минулого року Євросоюз подовжив безплатний роумінг для українців на рік.