Microsoft додає у додаток Microsoft Photos на Windows можливість прибирати зайві елементи з фото за допомогою штучного інтелекту.

Функція генеративного стирання замінить попередню функціональність ретушування у додатку та дозволить виправити й усунути відволікаючі фактори на ваших фотографіях, як-от фонові об’єкти чи різний візуальний безлад.

Щоб скористатися новими можливостями, потрібно буде просто відкрити фото у додатку Photos, обрати функцію стирання та провести по об’єкту, який необхідно прибрати з фото.

Оновлення буде доступне для Windows 11 та Windows 10. Зараз нова функція доступна лише для учасників програми Windows Insider, однак незабаром її почнуть розповсюджувати для всіх.