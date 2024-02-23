Компанія NVIDIA тестує новий додаток NVIDIA App. Він перебуває ще у beta версії, але зроблений для заміни панелі керування відеокартою та збирає під одним дахом ще й інші додатки, такі як GeForce Experience та індивідуальні налаштування графіки.

Панель керування все ще працює чудово, однак її дизайн не змінювався багато років, а об’єднання кількох різних програм потребує єдиного інтерфейсу. До панелі керування NVIDIA компанія пропонує низку спеціальних додатків та інструментів для GeForce, таких як GeForce Experience, Broadcast, Omniverse, Canvas, ICAT, Frame-View та інших, які додадуть пізніше. NVIDIA тепер робить простіший доступ до всіх додатків.

Подивимося на новий інтерфейс

У нас є домашня сторінка програми NVIDIA, де ви отримуєте останні оновлення GeForce, бібліотека ігор і вкладка Discover, яка пропонує широкий вибір програм. Ці програми завантажуються за запитом, що зменшує попередній розмір додатку. Ви можете встановлювати або видаляти програми відповідно до своїх уподобань і отримувати оновлення з програми NVIDIA, а не шукати їх самостійно.

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Наступна вкладка – це панель драйверів, де ви дізнаєтеся версію встановленого, наявність оновлень та подробиці оновлення. Також там можна отримати нові профілі «оптимальних налаштувань».

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Однією з найважливіших частин панелі керування NVIDIA, яку було перенесено до програми NVIDIA, є панель параметрів графіки, яка дозволяє оптимізувати:

Оптимальні параметри для окремої гри;

Налаштування драйвера програми для окремої гри;

Глобальні налаштування.

Також можна буде отримати, окрім стандартних налаштувань графіки, ще й унікальні модифікатори (що залежить від вашого апаратного забезпечення). А саме:

RTX Dynamic Vibrance;

RTX HDR;

DSR;

Image Scaling;

Low Latency Mode;

Max Frame Rate;

Monitor Technology;

Power Management Mode;

Vertical Sync;

Virtual Reality – Variable Rate Super Sampling.

Інші функції GeForce Experience залишаються доступними, як-от панель Redeem, яка містить список останніх нагород GeForce Awards. Тут також буде перерахована ваша історія нагород.

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Нарешті, буде новий дизайн оверлею (який викликається комбінацією Alt+Z), де можна активувати ігрові фільтри та режим фото. Ви також можете вимкнути або ввімкнути сповіщення про оновлення драйверів, доступні нагороди тощо.

В оверлеї також можна знайти параметри запису, миттєвого повтору, створення знімка екрана, фоторежим, основних моментів, а також є ярлики, які ви можете налаштувати вручну на свій смак. Ще розділ «Галерея» дозволить вам переглядати всі ваші знімки та керувати ними (видалити/зберегти тощо).

У нижній частині оверлею ви також знайдете нову панель статистики, яка дає змогу перемикати та налаштовувати відображення. У вас є можливість переглядати статистику в різних режимах. Ви також можете реєструвати статистику та експортувати журнал собі на комп’ютер.

Якщо ви зайдете в меню конфігурації, то зможете знайти більше параметрів для налаштування дисплея. Ви можете встановити його положення, макет і видимість. Крім того, є також параметри налаштування індикаторів стану, таких як «запис», «миттєве відтворення», «основні моменти», «мікрофон» і «журнал статистики». Це дасть вам інформацію, які саме функції використовуються у фоновому режимі.

Ще в оверлеї ви можете ввімкнути різноманітну статистику в реальному часі, яка включає навантаження GPU, частоти, напругу, швидкість вентилятора тощо, використання CPU, затримку та, що найважливіше, FPS.

На сьогодні панель керування NVIDIA поки що залишатиметься окремою програмою, але компанія планує перенести весь набір її функцій до NVIDIA App. NVIDIA додає, що єдиний сучасний клієнт на 50% швидше реагує, використовує на 17% менше дискового простору та надає вам усі переваги GeForce під одним дахом і розвиватиметься й у майбутньому.