Компанія CodeWeavers випустила CrossOver 24 на macOS, у якій з’явилося ще більше ігор та різних покращень. Про це пише 9to5Mac.

CrossOver – це платформа, яка дозволяє запускати додатки з Windows на Mac, зокрема й ігри. 24 версія розроблена на основі Wine 9.0, у якій зробили понад 7 тисяч змін та вдосконалень.

За даними компанії, у новій версії CrossOver підтримують ще більше ігор. У блог-пості компанія дала кілька оновлень щодо ігор на платформі:

Planet Zoo тепер знову працює після останнього оновлення;

Окремий лаунчер Warframe також запрацював;

The Binding of Isaac: Rebirth більше не «вилітає»;

Mafia: Definitive Edition тепер працює;

В Age of Empires III: Definitive Edition запрацював мультиплеєр;

Horizon Zero Dawn та Anno 1800 також запрацювали стабільно.

Крім того, у CrossOver 24 завдяки вдосконаленням у Wine 9.0 знову можна запускати 32-розрядне програмне забезпечення на 64-розрядній системі. Оновлення також покращує підтримку Vulkan, кількох дисплеїв і масштабування з високою роздільною здатністю.