Соціальна мережа Bluesky оголосила про свою децентралізацію. Користувачі тепер зможуть зберігати свої дані самостійно.

Під час реєстрації Bluesky зберігатиме дані облікового запису користувачів у себе за замовчуванням. Але якщо користувач бажатиме, то він зможе обрати власний сервер для зберігання цих даних.

Таким чином користувачі зможуть перенести вже створені пости, вподобання та підписників на платформу іншої компанії. Якщо Bluesky збанкрутує або перейде у власність іншої компанії, користувачі, які самостійно розміщують свої дані, матимуть додатковий рівень безпеки.

Але треба розуміти, що Bluesky не перетвориться на ще один Mastadon. Стрічка в Bluesky залишатиметься загальною та доступною для всіх, у той час, як Mastadon дає можливість створювати повністю незалежні та недотичні одна до одної бульбашки.

Крім того, в Mastodon користувач не має можливості перенести свої дані на інший сервер, тоді як Bluesky дозволяє переносити дані користувачів з сервера на сервер без втрати жодного допису чи підписки. В будь-який момент користувач може повернутися до хостингу своїх даних самою соціальною мережею.