AMD та Microsoft працюють над тим, щоб увімкнути модель драйвера MCDM на мобільних процесорах серії Ryzen 8040 із підтримкою нейронних процесорів NPU.

Це дозволить користувачам Windows 11 відстежувати завантаження NPU від AMD прямо з диспетчера задач.

«Можливість відстежувати, як розподіляються ресурси в режимі реального часу і які компоненти системи знаходяться під навантаженням, корисна для моніторингу поведінки додатків. Такий вид відстеження особливо важливий у ноутбуках, де кінцеві користувачі можуть максимізувати час роботи від акумулятора, контролюючи запуск певних робочих навантажень або регулюючи глобальні налаштування енергоспоживання через меню “Налаштування Windows” чи у застосунку від OEM-виробника», – написали в пресрелізі AMD.

Нейронні процесори використовуються для прискорення операцій нейронних мереж та завдань штучного інтелекту. Такий процесор може збільшити час роботи від батареї, розвантажуючи завдання штучного інтелекту, які в іншому випадку виконувалися б на центральному або графічному процесорах.

MCDM дозволяє нейронному процесору використовувати чинну інфраструктуру керування пристроєм центрального процесора, зокрема планування та керування живленням та пам’яттю.