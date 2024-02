Можливо, власники Meta Quest у майбутньому зможуть передавати контент з iPhone та інших пристроїв Apple за допомогою AirPlay. Про це пише UploadVR.

Віцепрезидент VR-напрямку Meta Марк Рабкін у X відповів на допис одного з користувачів, який написав, що було б непогано, якби власники гарнітури могли транслювати контент за допомогою AirPlay.

I would absolutely love to do that — we're asking Apple for the permission for Quest to be an AirPlay receiver. 🤞

— Mark Rabkin (@mrabkin) February 16, 2024