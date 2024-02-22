Можливо, власники Meta Quest у майбутньому зможуть передавати контент з iPhone та інших пристроїв Apple за допомогою AirPlay. Про це пише UploadVR.

Віцепрезидент VR-напрямку Meta Марк Рабкін у X відповів на допис одного з користувачів, який написав, що було б непогано, якби власники гарнітури могли транслювати контент за допомогою AirPlay.

I would absolutely love to do that — we're asking Apple for the permission for Quest to be an AirPlay receiver. 🤞 — Mark Rabkin (@mrabkin) February 16, 2024

«Я б абсолютно хотів, щоб ми могли це зробити. Ми запитали в Apple дозволу використовувати Quest як приймач для AirPlay», – написав Рабкін.

Попри те, що на Meta Quest є застосунки для перегляду медіаконтенту, як-от Netflix чи Amazon Prime Video, вони не оновлювалися протягом довгого часу і є фактично застарілими, тож їм бракує багатьох функцій.

Якщо Apple дозволить використовувати Quest як приймач, це покращить досвід роботи з гарнітурою для багатьох власників. Таким чином можна буде дивитися серіали та фільми з Netflix у високій якості та з комфортом.

Наразі офіційних заяв від Meta чи Apple щодо цього питання немає. Тож невідомо, чи захоче Apple надати дозвіл своєму конкуренту у сфері гарнітур віртуальної реальності.