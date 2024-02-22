Intel виготовлятиме кастомізовані чипи, які були розроблені Microsoft для Microsoft. Компанії підписали нову угоду вартістю в понад $15 мільярдів у середу. Про це пише The Verge.

Microsoft розробила власні чипи за процесом 18A, а Intel відповідати за їхнє виготовлення. Повідомляється, що компанія запускає нові підприємства для цих цілей.

Компанія розраховує, що виробництво чипів на замовлення поверне її на вершину у галузі виробництва мікросхем, а Microsoft стала першим великим клієнтом цього сервісу.

«Ми перебуваємо в розпалі дуже захоплюючої зміни платформи, яка кардинально змінить продуктивність кожної окремої організації та всієї галузі», — заявив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.

Поки невідомо, для чого саме використовуватимуть ці чипи, однак Microsoft раніше повідомляла про наміри створити комп’ютерний процесор і прискорювач штучного інтелекту.