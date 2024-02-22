Garmin представила новий годинник для бігу – Forerunner 165. Він є одним із більш доступних за мірками компанії, але пропонує майже ті самі функцій, що й дорожчі моделі. Про це пише The Verge.

Годинник має 1,2-дюймовий OLED екран, підтримку безконтактних платежів та більше функцій для бігу та спорту, ніж дешевші версії. Компанія також обіцяє 11 днів роботи на одному заряді.

Також є версія Forerunner 165 Music, яка дозволить синхронізувати плейлисти зі Spotify, Dezer та Amazon Music.

На відміну від версії Forerunner 265, на яку 165 дуже схожий дизайном, новий годинник не має двочастотного GPS і використовує датчик пульсу останнього покоління Elevate V4, а не V5.

Попри деякі відмінності у функціональності, найбільше різниця помітна у ціні між моделями. Garmin Forerunner 265 коштує 21 400 грн, а от 165 обійдеться в 10 707 грн.