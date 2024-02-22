Garmin представила новий годинник для бігу – Forerunner 165. Він є одним із більш доступних за мірками компанії, але пропонує майже ті самі функцій, що й дорожчі моделі. Про це пише The Verge.

Годинник має 1,2-дюймовий OLED екран, підтримку безконтактних платежів та більше функцій для бігу та спорту, ніж дешевші версії. Компанія також обіцяє 11 днів роботи на одному заряді.

Також є версія Forerunner 165 Music, яка дозволить синхронізувати плейлисти зі Spotify, Dezer та Amazon Music.

Garmin представила Forerunner 165 – більш доступний годинник для бігу

На відміну від версії Forerunner 265, на яку 165 дуже схожий дизайном, новий годинник не має двочастотного GPS і використовує датчик пульсу останнього покоління Elevate V4, а не V5.

Попри деякі відмінності у функціональності, найбільше різниця помітна у ціні між моделями. Garmin Forerunner 265 коштує 21 400 грн, а от 165 обійдеться в 10 707 грн.