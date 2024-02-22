Universal Pictures представила офіційний трейлер байопіку «Емі Вайнгауз: Back To Black» / Back To Black.

Режисером стрічки став Тейлор-Джонсон. Серед акторів картини: Маріса Абела («Барбі», «Фіктивний агент»), Едді Марсан («Чиста гра», серіал «Рей Донован»), Джек О’Коннел («Нескорений»).

«Надзвичайна історія Емі Вайнгауз, що розповість про створення її революційного альбому «Back to Black». Розказана з точки зору Емі та натхненна її глибоко особистими текстами, стрічка розкриє феномен однієї з найвидатніших виконавиць усіх часів», – сказано в описі.