Вілл Сміт спародіював відео з поїданням спагеті, яке було створено навесні 2023 року завдяки штучному інтелекту. Згенерований тоді ШІ ролик став вірусним. Але зараз Віллу Сміту, здається, вдалося його перевершити. Про це пише Ars Technica.

Після нещодавнього анонсу моделі Sora від OpenAI багато людей відзначили різкий стрибок у якості ШІ-відео порівняно з роликом зі спагеті, яке з’явилося спершу на Reddit. Його якість значно поступається відео, які користувачі можуть створювати зараз.

Тепер Вілл Сміт, очевидно, кепкує з цього. У жартівливому відео у себе в Instagram він в комічній манері справді їсть спагеті. Але стверджує, що все це – витівки штучного інтелекту. Актор підписав ролик лаконічно: «Це виходить з-під контролю!»

І хоча сучасні технології, звісно, розвиваються швидко, але до справжнього Вілла Сміта їм ще дуже далеко. У ролику актор сьорбає, смішно хитається та навіть пробує з’їсти волосся друга.

Відео не показує, що було далі, але сподіваємося, що зачіска товариша Вілла Сміта лишилася зрештою неушкодженою.