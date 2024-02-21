Після оголошення про звільнення 500 працівників Twitch вперше підвищує вартість підписок на канали. Про нові заходи повідомляє Engadget.

Twitch пояснює, що «оновлює ціни в кількох країнах, щоб допомогти доходам стримерів не відставати від зростаючих витрат і врахувати коливання місцевої валюти».

Першими зміни Twitch відчують у Великій Британії, Канаді, Австралії та Туреччині. Приміром, у Великій Британії, Канаді та Австралії з 28 березня подорожчають подарункові підписки та підписка першого рівня.

У Великій Британії ціна зросте з 5 до 6 фунтів стерлінгів, у Канаді – з 7 до 8 канадських доларів, а в Австралії – з 8 до 9 австралійських доларів. При цьому вартість підписок другого та третього рівнів тут не зміниться.

Трохи інакша ситуація в Туреччині – тут зростуть ціни на всі три рівні. Приміром, вартість підписки першого рівня подорожчає з $0,32 до $1,42.

Зміни поки стосуються підписок, придбаних на десктопі. Але невдовзі компанія оновить ціни і в мобільних додатках. Сервіс також планує оновити ціни в інших країнах пізніше цього року.