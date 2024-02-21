Disney підписала ліцензійну угоду з Sony, внаслідок якої остання отримує права на випуск DVD, Blu-Ray та всієї фізичної медіапродукції Disney. Про це пише Deadline.

Обізнані з угодою джерела пояснили, що кооперація працюватиме на основі моделі ліцензування. Sony займатиметься продажем та розповсюдженням фізичної медіапродукції Disney та всіх її фільмів через роздрібних торговців та дистриб’юторів у США та Канаді.

Такі зміни у Disney обґрунтовані переоцінкою стратегії з досягнення кількості споживачів, а також тиском зі сторони інвесторів, які вимагають забезпечити більшу економічну ефективність.

Зараз основною платформою розповсюдження контенту для Disney є стримінгові сервіси, водночас Sony у цій сфері має лише нішеву частку у вигляді стримінгового сервісу для аніме Crunchyroll.

Подробиці угоди не розголошуються. Жодна з компаній також не надала офіційних коментарів щодо цього.