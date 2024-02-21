Signal реалізував можливість користувачам обирати собі нікнейми, які відображатимуться замість номера телефона. Таке рішення допоможе забезпечити конфіденційність інформації користувачів додатка.

Опція поки що перебуває в публічному тестуванні. Спробувати функцію можна у спеціальному додатку бета-версії Signal, яка доступна на всіх платформах.

За аналогією з Telegram, для створення акаунта в Signal вам й надалі потрібен буде мобільний номер. Після реєстрації користувачі зможуть ділитися акаунтом за допомогою посилання чи QR-коду, а свій номер приховати.

Тепер ваш номер телефону не буде видимим за замовчуванням. Цю інформацію зможуть побачити лише ті люди, в яких вже записаний ваш номер телефону. Це буде корисно для користувачів, які присутні в групових чатах, але не хотіли б поширювати свою приватну інформацію всім його учасникам.

Функцію буде увімкнуто за замовчуванням, але за потреби користувач може зробити свій телефон видимим.