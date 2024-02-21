Власниця Pixel 6 Pro подала колективний позов до суду, в якому Google звинувачують в омані клієнтів. Про це пише Android Authority.

Позивачка Дженніфер Хаятт звинувачує компанію у тому, що Google продавала Pixel 6 Pro, знаючи про проблему з перегрівом. Вона розповіла, що неодноразово замінювала телефон, але проблема залишалася.

Попри те, що компанія заперечувала проблему, на офіційному сайті є розділ, у якому розповідають, що робити для того, щоб телефон не ставав надто гарячим.

У позові йдеться про те, що Google порушила закон Каліфорнії про засоби правового захисту споживачів, закон про оманливу рекламу, закон про недобросовісну конкуренцію та закон Сонг-Беверлі про гарантії споживачів.

Хаятт хоче представляти у суді групу споживачів, які придбали смартфон у Каліфорнії. Вона вимагає у компанії відкликати проблемні пристрої та повернути споживачам гроші.