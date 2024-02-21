Електромобіль Cupra Born VZ – це «заряджена» та більш спортивна версія вже існуючої моделі Cupra Born: незмінний кузов та компонування, проте безліч важливих деталей та особливостей. Наприклад, нові 20-дюймові колісні диски з розширеною гумою, змінений передній бампер та навіть два нові варіанти кольорів кузова, серед яких варто відзначити темно-зелений Dark Forest.

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Шкода, що нелюди псують чужий алфавіт та формують болісні асоціації. Але у цьому випадку літери VZ у назві означають Veloz: у перекладі з іспанської мови – це слово «швидкість». Що повністю відповідає характеру нового електромобіля.

Адже хетчбек Cupra Born VZ отримав електромотор потужністю 240 кВт (326 к.с.) та з крутним моментом 545 Нм – на 95 к.с. та на 235 Нм більше, ніж у найпотужнішої версії Cupra Born до нинішнього моменту. Такий електромотор, що приводить до руху задні колеса, дав змогу покращити динаміку – тепер прискорення 0-100 км/год вкладається у 5,7 секунди. Також збільшено максимальну швидкість: тепер 200 км/год або на 40 км/год більше, ніж у найпотужнішої версії Cupra Born до нинішнього моменту.

Крім того, використано адаптивну підвіску DCC Sport, заново налаштований механізм керма. Навіть дещо збільшено ємність акумулятора: нова батарея на 79 кВт-год. обіцяє до 570 км запасу ходу. Нарешті, дещо змінився також і салон.

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Відповідно до характеру нового електромобіля Cupra Born VZ, всередині встановлені спортивні сидіння з розвиненою боковою підтримкою. Крім того, з’явився новий збільшений 12,9-дюймовий дисплей, а як опція – пропонується висококласна акустична система на 10 динаміків.

Насправді обсяг змін такий, що можна говорити не лише про появу нової «гарячої» версії Cupra Born VZ, але й про майбутнє оновлення Cupra Born загалом: нові кольори кузова та колісні диски, новий бампер, збільшений акумулятор, збільшений дисплей в салоні. Отже, чекаємо наступних новин від компанії Cupra.