Слідчі Національної поліції припинили діяльність транснаціонального хакерського угруповання LockBit в Україні. Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

«Ця злочинна кіберорганізація вважається найавторитетнішою у світі вимагачів і з 2019 року здійснила понад три тисячі кібератак на інфраструктуру приватного сектору США та Європи зі збитками на мільярди євро», – сказано в повідомленні.

У Нацполіції пояснили, що хакери надавали своє вірусне програмне забезпечення та інфраструктуру як послугу афілійованим особам в країнах західної Європи. Ті шифрували дані жертви, погрожували їм витоком інформації та вимагали викуп.

«В Україні злочинців представляли батько і син, від дій яких постраждали фізичні особи, підприємства, державні установи та заклади охорони здоров‘я у Франції», – додали в Нацполіції.

Слідчі Нацполіції провели ряд обшуків за місцями проживання хакерів у Тернополі, під час яких було вилучено мобільні телефони й комп’ютерну техніку, які використовувались в протиправній діяльності.

Також повідомляється про блокування понад 200 пов’язаних зі злочинною діяльністю криптовалютних рахунків і видалення 34 серверів у Нідерландах, Німеччині, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Австралії, США та Великій Британії.