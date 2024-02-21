Apple розповіла, що оновить термін служби акумулятора в iPhone 15, оскільки він виявився довшим, ніж очікувалося. Про це повідомляє 9to5Mac.

Спершу компанія розповідала про те, що смартфони збережуть 80% від початкового терміну служби після 500 повних перезаряджень. Тепер виявилося, що все краще – такий показник зберігатиметься перших 1000 перезаряджень.

Apple провела тестування повної зарядки та розрядки смартфона 1000 разів у певних умовах, які мали б відповідати звичним випадкам його користування. Внаслідок постійних оновлень очікуваний результат зміг вирости вдвічі.

Зміна в офіційних твердженнях компанії стосуватимуться лише iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Max.

Попередні версії iPhone й надалі оцінюватимуть у 500 повних перезаряджень. Однак Apple сказала, що старіші моделі смартфонів теж повторно тестуватимуться.