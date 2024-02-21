Google представив Gemma – сімейство легких, найсучасніших відкритих моделей штучного інтелекту для розробників та дослідників.

Gemma доступна вже сьогодні англійською мовою та йде у двох розмірах – 2B та 7B. Кожен розмір доступний одразу з попередньо навченими та налаштованими варіантами.

Нові моделі побудовані на основі тих самих досліджень і технологій, які використовувалися для створення моделей Gemini. Вони добре підходять для завдань зі створення тексту, наприклад, відповідей на запитання, узагальнень чи аргументації.

Відносно невеликий розмір дозволяє запускати моделі локально на ноутбуці, ПК чи власній хмарній інфраструктурі розробників.

За словами Google, Gemma перевершує значно більші моделі за ключовими тестами, водночас дотримуючись стандартів безпечної та відповідальної продукції.

Компанія також випустила Responsible Generative AI Toolkit, який містить вказівки та основні інструменти для створення ШІ-програм. Крім того, моделі мають готові до використання нотатки на Colab і Kaggle, а також інтеграцію з такими інструментами, як Hugging Face, MaxText, NVIDIA NeMo та іншими.

Додатково Google співпрацює з NVIDIA для оптимізації Gemma для графічних процесорів NVIDIA, від центру обробки даних до хмари та локальних комп’ютерів зі штучним інтелектом RTX.