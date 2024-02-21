Gearbox Publishing оголосила, що MOBA Gigantic, яка вперше вийшла у 2017 році, але закрилася вже у липні 2018-го, повернеться. Про це пише Insider Gaming.

Gigantic: Rampage Edition вийде 9 квітня на ПК, PlayStation та XBOX та коштуватиме $19.99. Крім того, у грі буде дві нові карти, Picaro Bay та Heaven’s Ward, а також нові ігрові режими та можливість кастомізувати спорядження персонажів.

Оригінально гра була безплатним стратегічним шутером від третьої особи, у якому гравці збиралися в дві команди по п’ять людей, обирали з-поміж 20 персонажів, а їхньою ціллю було знищити ворожого захисника.

У жовтні минулого року Gearbox проводила спеціальну лімітовану подію і, здається, відгуки гравців були достатньо хорошими для того, щоб компанія вирішила повністю перевипустити гру.

Чи справді гра варта вашої уваги, можна буде перевірити самостійно в межах закритого бета-тестування, яке розпочнеться 22 лютого. Зробити запит можна на сторінці гри в Steam.