У Дочасному доступі Steam з’явився симулятор стрільби World of Shooting від української студії Noble Empire, авторів зброярної гри World of Guns: Gun Disassembly.

World of Shooting – це саме симулятор, бо тут вам треба виконувати стрілецькі завдання, брати участь в змагання по стендовій стрільбі або проходженню смуг перешкод чи так званих killhouses, вражаючи мішені.

Звісно ж, Noble Empire, які собаку з’їли на реалістичному витворенні зброї, з великою повагою ставляться до параметрів усіх «стволів», що є у грі. Зараз це 120 пістолетів, гвинтівок та рушниць, згодом у World of Shooting буде 300 моделей зброї та 250 аксесуарів до неї (прицілів, магазинів, глушників та таке інше).

World of Shooting
World of Shooting
World of Shooting
World of Shooting
World of Shooting
World of Shooting
World of Shooting
World of Shooting

У ігровій кампанії 400 етапів/завдань, плюс тут є користувацький конструктор стрільбищ та killhouses. А ще енциклопедія зброї, вікторина на перевірку знання тощо.

При цьому World of Shooting – це безплатна гра з внутрішньоігровими покупками, але на зброю можна заробити й без вкладання грошей, але це звісно ж займе трохи часу. Спробувати World of Shooting можна прямо зараз, насправді вона була повністю грабельна ще рік тому.