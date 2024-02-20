У Дочасному доступі Steam з’явився симулятор стрільби World of Shooting від української студії Noble Empire, авторів зброярної гри World of Guns: Gun Disassembly.

World of Shooting – це саме симулятор, бо тут вам треба виконувати стрілецькі завдання, брати участь в змагання по стендовій стрільбі або проходженню смуг перешкод чи так званих killhouses, вражаючи мішені.

Звісно ж, Noble Empire, які собаку з’їли на реалістичному витворенні зброї, з великою повагою ставляться до параметрів усіх «стволів», що є у грі. Зараз це 120 пістолетів, гвинтівок та рушниць, згодом у World of Shooting буде 300 моделей зброї та 250 аксесуарів до неї (прицілів, магазинів, глушників та таке інше).

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У ігровій кампанії 400 етапів/завдань, плюс тут є користувацький конструктор стрільбищ та killhouses. А ще енциклопедія зброї, вікторина на перевірку знання тощо.

При цьому World of Shooting – це безплатна гра з внутрішньоігровими покупками, але на зброю можна заробити й без вкладання грошей, але це звісно ж займе трохи часу. Спробувати World of Shooting можна прямо зараз, насправді вона була повністю грабельна ще рік тому.