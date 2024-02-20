Нещодавно почали з’являтися новини, що Rise of the Ronin не вийде у Південній Кореї через коментар одного з розробників, проте Sony заперечує цей факт. Натомість компанія стверджує, що гра ніколи не планувалася до випуску у країні.

IGN повідомляє, що Sony підтвердила їм, що релізу гри у Південній Кореї не відбудеться у жодному вигляді. В країні офіційно не буде доступна ні цифрова, ні фізична версія гри.

«Реліз Rise of the Ronin для PlayStation 5 у Кореї ніколи не був офіційного оголошений. Ми можемо підтвердити, що гра не буде продаватися або публікуватися в Південній Кореї в будь-якій формі, фізичній або цифровій», – сказав представник Sony.

Попри це, у крамницях PlayStation Store в деяких країн, як от Індонезія, згадувалася корейська локалізація гри. Крім того, проєкт також згадували у PlayStation Blog Південної Кореї, однак відтоді сторінку видалили.

Керівник гри Фумухіко Ясуда позитивно відгукувався про історичну особу Шоїна Йошіду, який у XIX столітті висловлював ідеї розвитку Японії шляхом завоювання інших країн, зокрема й Південну Корею. Раніше повідомлялося, що саме в цьому полягає причина скасування релізу Rise of the Ronin у Кореї.

Нагадуємо, що реліз Rise of the Ronin ексклюзивно для PlayStation 5 відбудеться 22 березня 2024 року. Гра розповість історію безіменного роніна у період, коли Японія послаблює свою ізоляцію і починає перетворюватися з мілітаристського уряду шьогунату Токугава до модернізованої імперії.

Нещодавно розробники також показали ігролад гри.