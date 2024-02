Інженери Google змогли запустити емулятор PPSSPP на PlayStation Portal, отримавши змогу грати ігри на портативній консолі локально, без під’єднання до Wi-Fi.

Користувач Andy Nguyen, який працює у відділі дослідження вразливостей хмарних сервісів опублікував пост у X, де показав Grand Theft Auto 3 на новій портативній консолі Sony.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip

— Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024