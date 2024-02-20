Інженери Google змогли запустити емулятор PPSSPP на PlayStation Portal, отримавши змогу грати ігри на портативній консолі локально, без під’єднання до Wi-Fi.

Користувач Andy Nguyen, який працює у відділі дослідження вразливостей хмарних сервісів опублікував пост у X, де показав Grand Theft Auto 3 на новій портативній консолі Sony.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip — Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024

За понад місяць роботи йому та ще кільком людям, серед яких ще один інженер Google, вдалося запустити емулятор PPSSPP. Проте він одразу зазначив, що найближчим часом релізу не відбудеться і що роботи ще багато.

Одним із найпопулярніших запитань до нього було про об’єм пам’яті у PlayStation Portal. Він зазначив, що з SD-картою їм вдалося отримати 6 ГБ сховища.