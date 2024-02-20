Перший пацієнт, якому імплантували мозковий чип компанії Neuralink, повністю одужав і може подумки керувати комп’ютерною мишею, заявив засновник стартапу Ілон Маск. Про це пише Reuters.

«Прогрес хороший, і пацієнт, здається, повністю одужав, без жодних побічних ефектів. Пацієнт може переміщати мишу по екрану, просто думаючи», – сказав Маск під час заходу Spaces в соціальній платформі X.

Операція пройшла в січні цього року. Ілон Маск повідомляє, що зараз Neuralink намагається досягти якомога більше натискань на кнопки миші від пацієнта.

Мільярдер має великі амбіції щодо Neuralink, заявляючи, що це сприятиме швидкому хірургічному впровадженню його чипів для лікування таких захворювань, як ожиріння, депресія, шизофренія тощо.