Nintendo зараз є найбагатшою компанією в Японії. Про це свідчить новий звіт від японського економічного журналу Toyo Keizai.

Як пише ReadWire, компанія може похвалитися готівкою та грошовим еквівалентом приблизно в $11,4 млрд, а також повною відсутністю будь-яких боргів.

При цьому, після новин про те, що можливий реліз консолі Nintendo Switch відбудеться аж у 2025 році, акції компанії впали на 6%. Попри це, в компанії саму ситуацію досі не коментували.

Серед інших відомих ігрових компаній, які потрапили до списку найбагатших компаній Японії, також є Bandai Namco – вона посіла 25 місце. Square Enix опинилася на 38 місці, Konami – на 50, SEGA – на 63, GungHo – на 64, Kadokawa – на 81, а Capcom – на 88.

Sony у списку немає через наявність у компанії великих боргів.