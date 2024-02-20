Анонсований у 2022 році перезапуск Crazy Taxi буде AAA-грою. Новою інформацією поділився голова студії Sapporoo Такая Сегава. Про це пише Eurogamer.

В інтерв’ю для Japan Times Сегава розповів, що студія Sapporoo допомагає іншим у розробках проєктів, зокрема й ААА-ігор.

«Ми відповідаємо за такі ігри, як Phantasy Star Online 2: New Genesis і Hatsune Miku: Colorful Stage! у співпраці зі студіями в Токіо та за кордоном. Ми також беремо участь у розробці ігор ААA, зокрема Crazy Taxi», – каже Сегава.

Раніше Sega розповідала, що перезапуск запропонує гравцям інноваційний та свіжий стиль водіння, який дасть їм відчуття свободи. Також розробники обіцяли поєднання міста та природи.

Перша гра у серії з’явилася на аркадних автоматах ще у 1999 році. У 2000 році гра з’явилась на консолях Dreamcast та продалася накладом у понад 1 мільйон копій, а пізніше з’явилася й на PlayStation 2, GameCub та навіть ПК.

На нещодавній The Game Awards 2023 Sega показала кілька кадрів з майбутнього римейку поміж інших майбутніх проєктів компанії.