Apple тестує інтеграцію SongShift в Apple Music для імпортування плейлистів з інших стримінгових сервісів.

SongShift – це сервіс, який дозволяє легко та зручно переносити вже наявні плейлисти, наприклад, зі Spotify в Apple Music або навпаки. Зараз цю функцію тестують напряму у стримінговому сервісі Apple на Android.

Один користувач на Reddit поділився скриншотами з новою функціональністю. У додатку пропонують перенести збережені пісні та наявні плейлисти з іншого обраного музичного сервісу.

Наразі функція доступна в бета-версії додатка 4.7.0-beta (1359) і лише для деяких користувачів. Водночас Apple поки не робила жодних офіційних заяв щодо повного релізу функціональності.