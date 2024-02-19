На YouTube з’явилася нова функція для створення коротких відео Shorts напряму з музичних роликів.

Нову функцію можна буде використати у 4 способи:

Sound: можна буде використати будь-яку частину з музичного відео як звук для Shorts;

Collab: користувачі зможуть створювати відео, поєднавши на одному екрані уривок з музичного відео та свій власний контент;

Green screen: музичне відео можна буде використовувати як фон для відео;

Cut: користувачі зможуть вирізати 5-секундний кліп з музичного відео і запостити його окремо як Shorts.

Крім того, Google також запускає тестову можливість проводити вертикальні прямі трансляції, які з’являтимуться у користувачів прямо під час перегляду Shorts.

Користувачі, які проводитимуть прямі трансляції, з’являтимуться у стрічці Shorts та отримають таку ж можливість монетизації, як і під час звичних стримів, як от донати через Super Chat чи платну підписку.