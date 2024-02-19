NVIDIA продемонструвала як виглядає суперкомп’ютер NVIDIA Eos, що побудований на 4 608 чипах H100. Компанія називає його не інакше як ШІ-фабрика.

NVIDIA Eos побудований з урахуванням досвіду здобутого під час проєктування попередніх суперкомп’ютерів NVIDIA, таких як Saturn 5 та Selene. Eos складається з 576 модулів NVIDIA DGX H100 кожен з яких має вісім GPU H100. Станом на листопад 2023 р. NVIDIA Eos займав 9 позицію у рейтингу найшвидших суперкомп’ютерів світу, демонструючи продуктивність на рівні 121,4 petaFLOPS. У завданнях, пов’язаних з ШІ, продуктивність NVIDIA Eos ще вище – 18,4 exaFLOPS.