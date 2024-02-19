Напередодні виходу у Дочасному доступі студія Inflexion Games розповіла про різноманітні аспекти геймплею своєї гри Nightingale.

У 8-хвилинному трейлері можна побачити розбудову та покращення бази, добування ресурсів та крафтінг предметів, створення персонажа та бойову частину, генерацію нових світів та багато іншого.

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Нагадаємо, Nightingale – це однокористувацька/кооперативна гра про виживання в фентезійних світах, де магія зіткнулася з технологіями вікторіанської епохи. Канадська студія Inflexion Games створена у 2021 р. Аарином Флінном, людиною, яка понад 17 років пропрацювала у Bioware, почав програмістом у 2000 р. і завершив кар’єру генеральним менеджером компанії у 2015-1017 рр.

Nightingale виходить у Дочасному доступі Steam та Epic Games Store вже завтра, 20 лютого 2024 р.