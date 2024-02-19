NASA шукає охочих провести рік в умовах, наближених до марсіанських. Місія під назвою CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) має стартувати навесні 2025 року. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Це – друга з трьох запланованих таких місій. Їхня мета полягає в тому, щоб допомогти в розробці планів NASA щодо дослідження Червоної планети людиною.

Кожна така місія передбачає участь чотирьох добровольців, які житимуть і працюватимуть у надрукованому на 3D-принтері житловому приміщенні.

Середовище, яке називається Mars Dune Alpha, імітує виклики місії на Марсі, включаючи обмеження ресурсів, збої в роботі обладнання, затримки зв’язку та інші ситуації.

Завдання екіпажу включають імітацію виходу у відкритий космос, роботизовані операції, обслуговування середовища проживання, фізичні вправи та вирощування сільськогосподарських культур.

«NASA шукає здорових, мотивованих громадян США або постійних мешканців країни, які не палять, віком від 30 до 55 років та володіють англійською мовою для ефективної комунікації між членами екіпажу та управлінням місією», – йдеться в повідомленні агентства.

Кінцевий термін подачі заявок – 2 квітня 2024 року. Відбір екіпажу відбуватиметься за додатковими стандартними критеріями NASA для кандидатів у астронавти.

За участь у місії передбачена компенсація. Детальніша інформація буде надана в процесі відбору кандидатів.