Актуальний кросовер Audi Q3 другої генерації випускається вже понад п’ять років, тому невдовзі варто очікувати на появу нового покоління моделі. Яким буде «третій» кросовер Audi Q3 – про це розповідає видання CARSCOOPS.

По-перше, новий кросовер Audi Q3 може виявитися найближчим родичем концепту Cupra Terramar. А це означає суттєве збільшення розмірів – довжина автомобіля має сягнути близько 4,5 метра, завдяки чому новий кросовер Audi Q3 стане на пів-сходинки вище у розмірному класі та запропонує більш просторий салон.

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По-друге, варто очікувати на класичний дизайн з традиційно округлими колісними арками, широкою задньою стійкою даху, ледь похиленою кришкою багажника.

Однак зауважте на відмінності оптики: якщо Cupra використовує трикутні фари, то наступний кросовер Audi Q3 може отримати розділені двоповерхові фари – вузькі гострі лінії зверху та прямокутно-опуклі нижче. Причому це не лише довільний малюнок-рендер: підтвердження такого нового стилістичного рішення можна помітити на тестових прототипах Audi Q3.

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Що стосується техніки Audi Q3, то революцій вже не передбачається. Буде використана платформа MQB в новому EVO-виконанні, варто розраховувати на передній або повний привод. Але навряд чи можна розраховувати на «пневму».

Основу лінійки двигунів будуть становити бензинові 4-циліндрові мотори 1.5 TSI або 2.0 TSI потужністю від 150 до близько 270 «коней». Найвищу потужність зможе забезпечити PHEV-гібрид, який також зможе забезпечити до 100 км пробігу на електроприводі завдяки майже 20 кіловат-годинному акумулятору. Якщо не завадять чергові еко-скандали, то можлива поява під капотом нового Audi Q3 й дизелів TDI. Отже, чекаємо офіційного дебюту та повної інформації!