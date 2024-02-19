Google випустила нове оновлення для Docs, Slides та Sheets для планшетів на Android, щоб допомогти користувачам швидше та краще редагувати файли.

Компанія додала у свої застосунки бічну панель форматування, яка дозволить користувачам набагато швидше отримати доступ до інструментів редагування тексту.

Додати таблиці, списки, змінити шрифт чи виставити інші параметри для тексту тепер можна буде всього у кілька кліків через бічну панель.

Крім того, нова функція з’явилася й у Slides. Вона дозволить легко додавати нові фото в презентацію. Для цього тепер буде достатньо просто перетягнути необхідне фото на слайд.

Перетягувати зображення можна буде як з робочого стола чи папок на комп’ютері, так і з інших вебсайтів. Зображення можна буде одразу виставити як фон слайда.

Оновлення буде доступне для всіх користувачів Google Docs, Sheets та Slides як з платною підпискою, так і зі звичними особистими акаунтами. Нові функції вже почали розповсюджувати для користувачів по світу.