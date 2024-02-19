Android 15 вже доступний для розробників. Про це оголосив віцепрезидент відділу розробки Android компанії Google Дейв Берк (Dave Burke).

Нова ітерація операційної системи концентрується на оптимізації роботи пристрою та містить оновлення для Privacy sandbox – технології, що з одного боку має забезпечити «конфіденційність користувачів», а з іншого – «ефективну, персоналізовану рекламу для мобільних додатків», повідомляє The Verge.

Кілька оновлень отримає система динамічної продуктивності Android, яка допомагає керувати тим, як програми взаємодіють з енергосистемою телефона.

Ці зміни мають на меті дати пристрою змогу краще реагувати на навантаження на графічний та центральний процесори, а також допомогти програмам з довготривалими фоновими завданнями працювати з ефективним енергоспоживанням. Не надто захопливі речі, але важливі для загальної продуктивності.

Також оновлення має кілька покращень для камери, спрямованих на роботу в умовах низького освітлення. Удосконалено регулювання потужності спалаху, що дозволяє точно контролювати інтенсивність спалаху в режимах SINGLE і TORCH під час знімання зображень.

Попередня версія для розробників вже доступна, а публічні бета-версії з’являться на початку весни. У дописі Берка йдеться про те, що друга попередня версія для розробників з’явиться у березні, а з квітня почнуть виходити щомісячні бета-версії.

Стабільна версія платформи прогнозується на червень, і Берк пообіцяв за кілька місяців до офіційного релізу провести фінальне тестування.

Операційна система сумісна з наступними моделями: